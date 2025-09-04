Hollow Knight: Silksong ha superato i 500.000 giocatori contemporanei su Steam e continua a crescere

Hollow Knight: Silksong sta facendo sfaceli su Steam, dove ha appena superato i 500.000 giocatori contemporanei, stando a quanto rilevato da SteamChartz e riportato da SteamDB. Che il gioco di Team Cherry fosse attesissimo era chiaro da anni, ma l'attesa pare essere letteralmente esplosa, nonsotante la frenata dovuta ad alcuni problemi iniziali.