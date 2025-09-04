Hollow Knight: Silksong ha superato i 500.000 giocatori contemporanei su Steam e continua a crescere

Hollow Knight: Silksong sta facendo sfaceli su Steam, dove ha appena superato i 500.000 giocatori contemporanei, stando a quanto rilevato da SteamChartz e riportato da SteamDB. Che il gioco di Team Cherry fosse attesissimo era chiaro da anni, ma l'attesa pare essere letteralmente esplosa, nonsotante la frenata dovuta ad alcuni problemi iniziali.
Una vera e propria corsa
Attualmente Silksong è il terzo gioco più giocato sulla piattaforma di Valve, ma Dota 2 è davvero vicino e immaginiamo che non faticherà a superarlo nelle prossime ore.
Il successo di Silksong va inquadrato anche in relazione alla sua presenza sul Game Pass di Microsoft: pare che essere incluso sin dal momento del lancio nel servizio non ne stia frenando le vendite, quantomeno su PC. Probabilmente ciò dipende anche dal prezzo, davvero accessibile, cui viene venduto (19,95 euro).
Comunque sia, in questo momento l'avventura di Hornet guarda dall'alto in basso colossi del calibro di PUBG: Battlegrounds, Path of Exile 2, Helldivers 2 e Bongo Cat, per citare qualche nome.
SteamDB stesso ha aggiornato i visitatori affermando che Silksong sta producendo un'enorme quantità di traffico e per questo ci potrebbero essere alcuni problemi di rilevazione.
Intanto il gioco campeggia nelle prime due posizioni della top 10 globale di Steam (versione con e versione senza colonna sonora), con la colonna sonora stessa che si trova in quinta posizione.
Insomma, parliamo di un lancio da record, che probabilmente supererà tutti gli altri giochi pubblicati nel 2025, visto l'andazzo.