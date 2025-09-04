Hollow Knight Silksong è finalmente disponibile e il lancio ha già messo in crisi Steam e altri store digitali

Considerando che Hollow Knight Silksong è disponibile al momento solo in digitale , evidentemente i tanti fan si sono radunati per poter acquistare il gioco proprio nel momento del lancio, causando più di un problema a varie piattaforme.

Il fatto che siano stati segnalati diversi problemi di accesso a Steam, Xbox Store e Nintendo eShop proprio in contemporanea con il lancio del gioco di Team Cherry sembra ben più di una coincidenza: considerando l'enorme aspettativa per il titolo in questione, è probabile che gli store abbiano ceduto sotto la pressione degli utenti.

Oggi è finalmente il giorno di uscita di Hollow Knight Silksong , gioco che negli anni è diventato uno dei titoli più attesi in assoluto sul mercato videoludico, e la cosa pare sia confermata dai problemi emersi in questi minuti vari store digitali, andati in crash o quasi, proprio nei minuti in cui il metroidvania è diventato disponibile .

Un lancio eclatante

Risulta particolarmente notevole il crash di Steam, piattaforma abituata a sostenere una grande quantità di utenti ma che, evidentemente, non era preparata al lancio di Hollow Knight Silksong, mostrando una schermata di errore - a tratti - per diversi minuti nel primo pomeriggio di oggi.

Sono stati segnalati disservizi anche per Nintendo eShop e Xbox Store, e anche su PlayStation Store in alcuni casi, tutti segni evidenti di una notevole calca formata dalla massa di fan che hanno cercato di acquistare e scaricare Hollow Knight Silksong al lancio.

Ricordiamo che l'attesissimo metroidvania di Team Cherry è disponibile da oggi su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2, peraltro con upgrade gratis su Switch 2 e lanciato a un prezzo decisamente abbordabile, considerando le dimensioni raggiunte dal gioco.

Hollow Knight: Silksong è disponibile al day one anche direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass da ora, mentre per le recensioni ci sarà da aspettare un po', considerando che gli sviluppatori non hanno voluto distribuire codici review in anticipo per parificare il lancio per tutti gli utenti.