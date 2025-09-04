Tutti pazzi per Malamar nel nuovo teaser di Leggende Pokémon: Z-A, sarà la prossima Megaevoluzione?

Negli ultimi giorni, la campagna promozionale ha già anticipato l'arrivo di MegaVictreebel e MegaHawlucha attraverso iniziative simili. A questo punto, è lecito pensare che da qui al lancio del gioco, previsto per il 16 ottobre su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, verrà svelata una nuova Megaevoluzione ogni settimana.

Pare che presto verrà svelata un'altra delle nuove Megaevoluzioni che faranno il loro debutto in Leggende Pokémon: Z-A . Almeno questo è quanto suggerisce il nuovo teaser pubblicato dai profili social di The Pokémon Company.

In arrivo MegaMalamar?

Pochi minuti fa sono stati diffusi tre brevi video che mostrano fan scatenati di Malamar in situazioni decisamente sopra le righe: c'è chi riempie la propria auto di pupazzi del Pokémon, chi dipinge murales a tema e chi balla per strada gridando "il mio amico Malamar!". L'entusiasmo è alle stelle, e tutto lascia pensare che il Pokémon Giravolta, introdotto nella sesta generazione, stia per ricevere una nuova forma.

Ma attenzione: questa improvvisa ondata di passione potrebbe non essere del tutto spontanea, bensì un lavaggio del cervello. Del resto, secondo il Pokédex, "chi osserva troppo a lungo la luce dei motivi sul corpo di Malamar viene ipnotizzato e cade sotto il suo controllo". Immaginate cosa potrebbe fare una sua possibile Megaevoluzione!

Insomma, l'arrivo di MegaMalamar sembra molto probabile. Non ci resta che attendere le prossime comunicazioni ufficiali per scoprire se il Pokémon ipnotico avrà davvero una nuova forma in di Leggende Pokémon: Z-A.