Apple sarebbe pronta a lanciare un nuovo motore di ricerca con Siri integrato: il nuovo progetto IA

World Knowledge Answers potrebbe avere un'integrazione principalmente con Siri, ma anche nel browser Safari e nell'interfaccia Spotlight di iOS, fornendo risposte rapide e contestualizzate provenienti dal web. Si tratterebbe, dunque, di un mix di tutta questa serie di elementi .

Apple si starebbe preparando a lanciare un nuovo motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale . Il progetto internamente viene chiamato World Knowledge Answers. Previsto per la primavera 2026, questo strumento rappresenta una grande novità per Cupertino, che finora ha evitato di sviluppare una propria piattaforma di ricerca, affidandosi in larga misura a partner come Google.

La trasformazione di Siri

L'obiettivo di Apple con questo progetto è trasformare Siri da semplice assistente vocale in un vero e proprio "answer engine", capace di offrire risposte sintetiche e multimodali che uniscono testo, immagini, video e risultati locali, superando così i tradizionali risultati a elenco tipici dei motori di ricerca odierni.

Questa evoluzione potrebbe portare finalmente Siri a competere con altre soluzioni avanzate di IA come ChatGPT, Google Gemini e Perplexity, permettendo agli utenti un'interazione più naturale e intelligente con i dispositivi Apple. Si tratterà, come accennato qualche rigo più su, non solo di un miglioramento di Siri ma di un'espansione anche di Safari e Spotlight, in modo tale da consentire agli utenti di effettuare ricerche web direttamente da più punti dell'ecosistema Apple.