Apple sarebbe pronta a lanciare un nuovo motore di ricerca con Siri integrato: il nuovo progetto IA

Stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo progetto IA a cui starebbe lavorando Apple sarebbe un motore di ricerca con Siri integrato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/09/2025
Apple si starebbe preparando a lanciare un nuovo motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale. Il progetto internamente viene chiamato World Knowledge Answers. Previsto per la primavera 2026, questo strumento rappresenta una grande novità per Cupertino, che finora ha evitato di sviluppare una propria piattaforma di ricerca, affidandosi in larga misura a partner come Google.

World Knowledge Answers potrebbe avere un'integrazione principalmente con Siri, ma anche nel browser Safari e nell'interfaccia Spotlight di iOS, fornendo risposte rapide e contestualizzate provenienti dal web. Si tratterebbe, dunque, di un mix di tutta questa serie di elementi.

La trasformazione di Siri

L'obiettivo di Apple con questo progetto è trasformare Siri da semplice assistente vocale in un vero e proprio "answer engine", capace di offrire risposte sintetiche e multimodali che uniscono testo, immagini, video e risultati locali, superando così i tradizionali risultati a elenco tipici dei motori di ricerca odierni.

Non solo Perplexity: Apple starebbe valutando l'acquisizione di Mistral AI Non solo Perplexity: Apple starebbe valutando l’acquisizione di Mistral AI

Questa evoluzione potrebbe portare finalmente Siri a competere con altre soluzioni avanzate di IA come ChatGPT, Google Gemini e Perplexity, permettendo agli utenti un'interazione più naturale e intelligente con i dispositivi Apple. Si tratterà, come accennato qualche rigo più su, non solo di un miglioramento di Siri ma di un'espansione anche di Safari e Spotlight, in modo tale da consentire agli utenti di effettuare ricerche web direttamente da più punti dell'ecosistema Apple.

Un cambiamento sostanziale per Cupertino

Apple si appresta così a un cambio di paradigma nel modo in cui i suoi utenti eseguono ricerche online, offrendo risposte affidabili e integrate in modo più profondo con i propri dispositivi. L'evoluzione di Siri, che potrebbe arrivare entro il 2026, rappresenta non solo un aggiornamento tecnologico, ma una sfida diretta ai grandi nomi del settore AI e motori di ricerca.

Staremo a vedere quali saranno le novità introdotte e perché no, qualche dettaglio potrebbe essere rivelato anche al prossimo evento di presentazione della nuova gamma di iPhone.

