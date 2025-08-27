Non solo Perplexity: Apple starebbe valutando l’acquisizione di Mistral AI

Secondo alcune indiscrezioni trapelate un paio di mesi fa, Apple starebbe valutando l'acquisizione di Perplexity. Non è tutto, però, perché nel mirino dell'azienda di Cupertino è presente anche Mistral AI, una figura ugualmente importante per rilanciare la strategia sull'intelligenza artificiale. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze. Tuttavia, se le trattative dovessero andare a buon fine, potrebbero davvero rivelarsi produttive per Apple, in particolare in una situazione così delicata.
Cosa sono Perplexity e Mistral AI
Secondo quanto riportato da The Information, Apple starebbe valutando diverse possibilità per guadagnare terreno fertile in un settore in cui, attualmente, sta riscontrando difficoltà piuttosto evidenti. Pare che Eddy Cue, responsabile dei servizi, sia molto più propenso a queste acquisizioni, rispetto a Craig Federighi che crede nello sviluppo interno della tecnologia IA, senza quindi "aiuti esterni".
In ogni caso, l'azienda di Cupertino starebbe valutando l'acquisizione di Perplexity, come vi abbiamo già anticipato in passato, motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale. Mistral AI, invece, è incentrata sullo sviluppo di LLM open-weight, ovvero modelli linguistici di grandi dimensioni, nonché veloci e facili da implementare.
Decisioni complesse
Come vi abbiamo già detto, non sappiamo se Apple abbia effettivamente intenzione di procedere con le trattative. Si tratta di decisioni piuttosto complesse, oltre ad avere un costo ingente. Raramente l'azienda ha speso più di cento milioni di dollari per un'acquisizione, escludendo Beats per 3 miliardi e la divisione modem di Intel per un miliardo. In ogni caso, non ci resta che attendere eventuali risvolti.
Nonostante le varie funzionalità introdotte con Apple Intelligence, l'azienda sta riscontrando serie difficoltà e rallentamenti, mentre altri concorrenti procedono a passi da gigante. A tal proposito, sembra che Apple voglia affidarsi a Gemini per lo sviluppo della nuova Siri, ma anche in questo caso si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela.