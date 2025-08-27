Non solo Perplexity: Apple starebbe valutando l’acquisizione di Mistral AI

Apple starebbe valutando l'acquisizione di due aziende per rilanciare la strategia sull'intelligenza artificiale, ovvero Perplexity e Mistral AI.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate un paio di mesi fa, Apple starebbe valutando l'acquisizione di Perplexity. Non è tutto, però, perché nel mirino dell'azienda di Cupertino è presente anche Mistral AI, una figura ugualmente importante per rilanciare la strategia sull'intelligenza artificiale. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze. Tuttavia, se le trattative dovessero andare a buon fine, potrebbero davvero rivelarsi produttive per Apple, in particolare in una situazione così delicata.

Cosa sono Perplexity e Mistral AI Secondo quanto riportato da The Information, Apple starebbe valutando diverse possibilità per guadagnare terreno fertile in un settore in cui, attualmente, sta riscontrando difficoltà piuttosto evidenti. Pare che Eddy Cue, responsabile dei servizi, sia molto più propenso a queste acquisizioni, rispetto a Craig Federighi che crede nello sviluppo interno della tecnologia IA, senza quindi "aiuti esterni". iPhone 17 in arrivo: Apple conferma la data dell'evento e promette sorprese In ogni caso, l'azienda di Cupertino starebbe valutando l'acquisizione di Perplexity, come vi abbiamo già anticipato in passato, motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale. Mistral AI, invece, è incentrata sullo sviluppo di LLM open-weight, ovvero modelli linguistici di grandi dimensioni, nonché veloci e facili da implementare.