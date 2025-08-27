Nintendo punta a espandere le sue produzioni cinematografiche, spingendosi oltre i film

Nintendo ha annunciato la volontà di espandere le sue produzioni cinematografiche nell'ambito di progetti che si spingano oltre i film, ad esempio tramite l'organizzazione di eventi dal vivo o la distribuzione di merchandising.

L'azienda giapponese ha innanzitutto rivelato che la società che ha acquisito lo scorso 1 aprile, Warpstar, ha cambiato nome in Nintendo Stars e si occuperà appunto di dar vita a nuove iniziative legate ai film basati su proprietà intellettuali Nintendo.

I progetti in questione riguarderanno con ogni probabilità i prossimi due film in uscita nelle sale: un nuovo film di animazione dedicato al mondo di Super Mario Bros., in arrivo il 3 aprile 2026, e un film live action dedicato al mondo di The Legend of Zelda, in arrivo il 7 maggio 2027.

"Attraverso l'implementazione e la concessione in licenza di vari usi ausiliari dei film, Nintendo Stars punta a far conoscere le proprietà intellettuali Nintendo a persone di tutto il mondo e a offrire nuovi modi di viverle", si legge nel comunicato.