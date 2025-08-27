Ripensamenti in Paradox sui due clan di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 legati all'edizione più costosa

Per chi non ricordasse, recentemente Paradox ha svelato la data d'uscita e le varie edizioni del gioco , che sono la Standard da 59,99 euro, la Deluxe da 69,99 euro e la Premium da 89,99 euro. Solo quest'ultima dà accesso ai clan Toreador (Camarilla) e Lasombra (Sabbath), che oltretutto non sono acquistabili come DLC separati, almeno non per ora, visto che in realtà esiste già la pagina del DLC cui sono legati , chiamato Shadows & Silk.

Paradox sta avendo dei ripensamenti sulla scelta di legare a un'edizione più costosa due dei clan più attesi di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 , che ha fatto infuriare non poco i giocatori che lo attendono da anni.

Cosa accadrà?

Paradox ha provato a giustificarsi affermando che non è raro che nei videogiochi alcuni contenuti vengano pubblicati come contenuti aggiuntivi, ma non ha convinto quasi nessuno.

I Lasombra sono una delle componenti principali del Sabbath

Sembra però che ora la musica stia cambiando. Su Discord, come notato da alcuni utenti di Resetera, la community developer di Paradox DebbieElla ha lasciato intendere l'editore sta rivalutando i suoi piani: "Stiamo ascoltando i vostri feedback sull'accesso ai clan Lasombra e Toreador, e stiamo apportando modifiche prima del lancio per venirvi incontro."

Vedremo se si arriverà a qualche compromesso, anche se va detto che i due clan sono effettivamente tra i contenuti più preziosi della Premium Edition e toglierne l'esclusiva a questo punto le farebbe perdere valore. Comunque sia, DebbieElla ha promesso che: "Condivideremo maggiori informazioni su cosa significhi questo il prima possibile". Il che ci fa capire che ci saranno novità a breve, vista anche l'uscita prevista per il 21 ottobre 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.