Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 è al minimo storico su Amazon, l'offerta è a tempo, approfittane prima che scada

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, oggi, su Amazon, è in offerta con una promo a tempo che ne fa calare il prezzo al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/12/2025
Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 42,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 immerge il giocatore in una notte eterna in cui il vero mostro non è nascosto nell'ombra: sei tu. La tua esistenza dipende dal sangue, fonte di potere e carburante delle Discipline vampiriche che ti permettono di manipolare, incutere timore o sopraffare i mortali.

Per sopravvivere dovrai nutrirti, scegliendo se sedurre o ingannare le tue vittime prima di trascinarle lontano dalla folla. Ma ogni azione comporta un rischio: violare la Masquerade, rivelando la tua natura, attirerà su di te la furia delle autorità e di forze ancora più letali.

Il sistema di combattimento è dinamico e brutale, costruito per valorizzare il clan che deciderai di interpretare. Potrai affrontare i nemici con potenza sovrumana, agire nell'ombra come un predatore letale oppure dominare gli scontri con abilità magiche basate sul sangue. Ogni stile offre un approccio unico alle battaglie e alla progressione del personaggio. Dai un'occhiata alla nostra recensione per saperne di più.

