Google Foto, l’editor dei video si arricchisce di cinque nuove funzionalità

Google Foto si aggiorna con nuove funzioni in grado di rendere ancora più semplice la creazione e modifica dei vostri video preferiti. Si parte dall'utilizzo di modelli già pronti ad altri strumenti personalizzati in grado di rendere i vostri contenuti ancora più unici. Vediamo quindi le principali novità introdotte da Google per dispositivi iOS e Android.

Le nuove funzioni

Partiamo dai modelli già pronti da poter utilizzare. Se non sapete da dove cominciare, questi strumenti offrono formati predefiniti con musica, testo e transizioni sincronizzati. Non dovrete fare altro che aprire la scheda "Crea", selezionare "Video in evidenza" e scegliere il vostro preferito, selezionando poi foto e video dalla galleria. L'app creerà automaticamente un video da poter condividere successivamente sui social. Vi mostriamo alcuni video per aiutarvi a capire meglio il funzionamento di queste novità.

Adesso con Google Foto potrete anche sfruttare una timeline universale che supporta l'editing multi-clip e lo storytelling, con strumenti ancora più semplici da utilizzare, proprio come un classico editor video. Stavolta è anche possibile aggiungere direttamente una canzone: basterà sfogliare la libreria musicale di Foto e scegliere il brano perfetto per quel contesto.

Tra le altre novità troviamo il testo personalizzato da poter aggiungere tra un video e l'altro: potrete personalizzarlo con nuovi caratteri, colori e sfondi.

Infine, questo editor diventa predefinito su Android: se volete modificare una singola clip, basterà aprire un video dalla galleria e toccare "Modifica".