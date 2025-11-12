Google Foto si potenzia con Nano Banana: 6 nuove funzioni basate sull’IA

Google ha annunciato una nuova e importante espansione per Google Foto, grazie all'integrazione del modello di intelligenza artificiale Nano Banana, che rende il servizio più potente e versatile che mai. Dopo aver debuttato su Google Search e NotebookLM, Nano Banana arriva ora anche nell'app dedicata alle foto, introducendo sei nuove funzionalità che puntano a trasformare il modo in cui gli utenti modificano e gestiscono le proprie immagini.

La prima novità riguarda la possibilità di effettuare modifiche personalizzate tramite prompt testuali: basta toccare "Help me edit" e impartire comandi. L'IA eseguirà automaticamente le modifiche. Inoltre, la modifica conversazionale - finora esclusiva degli utenti Android - è ora disponibile anche su iOS.