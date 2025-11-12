I dieci giochi più venduti su PS5 fino ad oggi negli USA sono stati svelati da un analista

Prima di tutto, Piscatella ci svela che PS5 è la seconda console venduta più velocemente nella storia degli USA per un dispositivo di PlayStation: solo PS2 è stata in grado di fare meglio. Precisamente, PS5 ha piazzato 26,7 milioni di unità negli Stati Uniti.

In occasione del quinto anniversario di PlayStation 5 , l'analista di Circana Mat Piscatella ha svelato alcuni dati interessanti sulle vendite della console e dei suoi videogiochi, mostrandoci i titoli più venduti sulla piattaforma di Sony negli USA (fino al 4 ottobre 2025, ovvero fino a dove arrivano i dati più recenti).

I giochi più venduti su PlayStation 5 in questi cinque anni negli USA

Per quanto riguarda invece il lato software, calcolando sia i giochi fisici che i giochi digitali, la classifica si compone come segue (l'ordine è in base ai guadagni in dollari, non in base al numero di unità vendute):

Call of Duty Black Ops 6 Marvel's Spider-Man 2 Call of Duty: Modern Warfare II (2022) EA Sports College Footbal 25 Call of Duty: Modern Warfare III (2023) Hogwarts Legacy God of War: Ragnarok Marvel's Spider-Man: Miles Morales NBA 2K25 NBA 2K24

Come potete vedere, in classifica ci sono tre giochi di Sony, tre giochi di Microsoft (visto che CoD ora è suo), due di Take-Two Interactive (NBA 2K), uno di Warner Bros. (Hogwarts Legacy) e uno di Electronic Arts (EA Sports College Football 25).

La classifica non sorprende molto e non crediamo sia troppo diversa da quella europea, la quale probabilmente includerebbe EA Sports FC invece di College Football e vedrebbe alcune posizioni invertite. Diteci, quanti di questi giochi possedete?