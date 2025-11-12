Il gioco più grande e importante di PS5 deve ancora essere pubblicato, afferma Sony

PS5 compie cinque anni e si potrebbe pensare che oramai sia nel proprio periodo discendente. Secondo Sony, però, non è così. Non solo la console è solo a metà del proprio ciclo vitale, ma non ha nemmeno ricevuto il suo gioco più importante e di qualità .

Le dichiarazioni di Lempel sui giochi per PS5

Parlando con BBC, Lempel spiega che dopo cinque anni PlayStation sta entrando nel vivo della generazione e che ci sono ancora "molti grandi contenuti" in programma per PS5. Sony semplicemente "continuerà con PS5".

Purtroppo quali siano questi grandi contenuti non è dato saperlo, visto che Lempel non ha voluto dire molto altro, ma ha comunque dichiarato che dal suo punto di vista il gioco più grande e importante di PS5 non è ancora stato pubblicato. "Non vi dirò qual è, ma ritengo che debba ancora arrivare".

Un ovvio candidato è chiaramente GTA 6: l'opera di Rockstar arriverà tra un anno (sapete che è stata rimandata, vero?) ma ha tutte le potenzialità per diventare il gioco più venduto della generazione se non di sempre, visto quanto ottenuto con GTA 5.

Se invece Lempel si stava riferendo ai giochi first party di Sony, altre possibilità sono Marvel's Wolverine e Intergalactic: The Heretic Prophet. Ci sono però per certo altri giochi non annunciati in arrivo su PS5, quindi non possiamo sapere se Lempel abbia mantenuto un certo riserbo perché si tratta di un titolo non ancora svelato da Sony. Voi cosa ne pensate?