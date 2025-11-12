L’UE vuole più controllo su WhatsApp: i Canali entreranno sotto la lente attenta del Digital Services Act

La decisione della Commissione Europea non riguarda le chat private , che resteranno escluse dalle regole più restrittive del DSA. A finire sotto osservazione saranno invece i Canali , la funzione di broadcast unilaterale introdotta per permettere a utenti, aziende e organizzazioni di condividere informazioni con un vasto pubblico.

La crescita di WhatsApp giustifica questa decisione?

Meta, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe già ricevuto la comunicazione ufficiale da Bruxelles, anche se la notizia non è stata ancora resa pubblica. Il DSA, operativo dall'estate 2023, punta a garantire maggiore responsabilità alle piattaforme digitali, imponendo standard elevati di controllo sui contenuti illegali e sulle potenziali minacce ai diritti fondamentali e alla sicurezza dei cittadini europei.

L'inclusione dei Canali WhatsApp tra le VLOP segue le orme di Facebook e Instagram, già soggetti a queste regole. La crescita di WhatsApp potrebbe legittimare questa mossa: a fine 2024 la piattaforma contava 46,8 milioni di utenti mensili attivi nell'UE, superando la soglia limite del DSA, e ha continuato a crescere fino a 51,7 milioni a giugno 2025.