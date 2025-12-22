Il bundle di Nintentendo Switch 2 con Mario Kart World presto sparirà dai negozi

Un’offerta apprezzata fin dal lancio di Switch 2

Disponibile sin dal debutto di Nintendo Switch 2 sul mercato, il bundle viene proposto al prezzo consigliato di 509 euro con una copia digitale di Mario Kart World, con un risparmio di circa 40 euro sul totale, risultando dunque molto vantaggioso per i fan della storica serie di corse della casa di Kyoto.

Nintendo stessa aveva già chiarito che il bundle sarebbe rimasto in commercio per un periodo limitato e, lo scorso aprile, aveva confermato che la produzione sarebbe proseguita solo fino all'autunno di quest'anno. Le tempistiche, dunque, coincidono perfettamente con quanto comunicato da GameStop. Se siete interessati all'acquisto, il consiglio è di muoversi rapidamente prima che le scorte si esauriscano. È comunque lecito aspettarsi in futuro nuovi bundle di Nintendo Switch 2 con altri giochi, come quello lanciato a ottobre dedicato a Leggende Pokémon: Z-A.