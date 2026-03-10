1

Luigi & Mach 8 è il nuovissimo set di LEGO Super Mario: Mario Kart

LEGO ha annunciato LEGO Super Mario: Mario Kart - Luigi & Mach 8, un nuovo e ambizioso set disponibile a partire dal prossimo 1 aprile al prezzo di 179,99€.

Il set di Luigi & Mach 8

Il Gruppo LEGO ha annunciato LEGO Super Mario: Mario Kart - Luigi & Mach 8, un nuovo e abizioso set da collezione, ricco di dettagli, che porta nel mondo dei mattoncini uno dei personaggi più iconici della serie Nintendo insieme al suo kart.

Disponibile a partire dal prossimo 1 aprile al prezzo di 179,99€, Luigi & Mach 8 è un set disegnato per costruttori dai 18 anni in su, composto da 2.234 pezzi, che si presenta come la prima rappresentazione in grande scala del celebre idraulico e del suo veicolo.

Il personaggio è munito di snodi su testa, braccia e mani che consentono di cambiarne la posa, mentre il kart può essere posizionato su di un supporto progettato per ricreare angolazioni dinamiche, così da restituire la sensazione che Luigi si trovi nel mezzo di una gara.

Non è finita: sono presenti ulteriori dettagli meccanici, come la possibilità di girare il volante per far muovere le ruote anteriori, mentre facendo ruotare quelle posteriosi si attiva lo scarico a fiamma per dare l'idea della potenza sprigionata dal kart.

Un pezzo da esposizione

Anticipato da un teaser di qualche settimana fa, LEGO Super Mario: Mario Kart - Luigi & Mach 8 vanta insomma le caratteristiche di un pezzo da esposizione, sia per quanto concerne la complessità della costruzione sia per quanto concerne, naturalmente, il prezzo.

Pensato per affiancarsi in particolare a Mario & Kart standard (72037), Luigi & Mach 8 può essere prenotato a partire da oggi sul sito ufficiale LEGO. Il set vanta dimensioni pari a 41 x 25 x 23 centimetri.

