In arrivo un set LEGO Mario Kart di Luigi? Lo suggerisce un teaser di Nintendo

Il post è accompagnato dalla frase "Le corse sono una tradizione di famiglia", mentre il video mostra la versione LEGO di Mario pronta a partire sul suo kart. A un certo punto, però, un pilota "misterioso" vestito di verde si affianca a lui, lasciando pochi dubbi sull'identità del personaggio.

Un set di grandi dimensioni per Luigi?

La gamma dei prodotti Mario Kart di LEGO include un gran numero di altri set, con i prezzi che oscillano dai 19,99 euro fino ai 99,99 euro, dedicati a singoli kart e piloti, mentre altri includono anche delle rappresentazioni di alcuni dei circuiti più iconici della serie, come il Castello di Bowser.

L'eccezione è il set Mario Kart: Mario e Kart Standard pensato per un pubblico 18+ e composto da ben 1.972 pezzi al prezzo di 169,99 euro. Il teaser pubblicato da Nintendo sembra suggerire l'arrivo di una versione praticamente identica dedicata a Luigi, motivo per cui è lecito aspettarsi un prezzo simile.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da Nintendo e LEGO, che potrebbero arrivare già nelle prossime settimane. Vi ricordiamo inoltre che di recente sono stati presentati i primi set LEGO Pokémon, in arrivo nei negozi il mese prossimo, giusto in tempo per celebrare il Pokémon Day del 30º anniversario della serie.