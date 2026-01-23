0

In arrivo un set LEGO Mario Kart di Luigi? Lo suggerisce un teaser di Nintendo

Un teaser pubblicato da Nintendo of America lascia intuire l'arrivo di un set LEGO Mario Kart dedicato a Luigi, affiancando il modello da quasi duemila pezzi dedicato a Mario.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/01/2026
Luigi in Mario Kart

L'account X di Nintendo of America ha pubblicato un breve filmato di dieci secondi che sembra anticipare l'arrivo di un nuovo set LEGO Mario Kart interamente dedicato a Luigi.

Il post è accompagnato dalla frase "Le corse sono una tradizione di famiglia", mentre il video mostra la versione LEGO di Mario pronta a partire sul suo kart. A un certo punto, però, un pilota "misterioso" vestito di verde si affianca a lui, lasciando pochi dubbi sull'identità del personaggio.

Un set di grandi dimensioni per Luigi?

La gamma dei prodotti Mario Kart di LEGO include un gran numero di altri set, con i prezzi che oscillano dai 19,99 euro fino ai 99,99 euro, dedicati a singoli kart e piloti, mentre altri includono anche delle rappresentazioni di alcuni dei circuiti più iconici della serie, come il Castello di Bowser.

Annunciato il set LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time - La Battaglia Finale con Link, Zelda e Ganon Annunciato il set LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time – La Battaglia Finale con Link, Zelda e Ganon

L'eccezione è il set Mario Kart: Mario e Kart Standard pensato per un pubblico 18+ e composto da ben 1.972 pezzi al prezzo di 169,99 euro. Il teaser pubblicato da Nintendo sembra suggerire l'arrivo di una versione praticamente identica dedicata a Luigi, motivo per cui è lecito aspettarsi un prezzo simile.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da Nintendo e LEGO, che potrebbero arrivare già nelle prossime settimane. Vi ricordiamo inoltre che di recente sono stati presentati i primi set LEGO Pokémon, in arrivo nei negozi il mese prossimo, giusto in tempo per celebrare il Pokémon Day del 30º anniversario della serie.

