Un nuovo set LEGO su Zelda: Ocarina of Time è trapelato online

Da quello che possiamo vedere, il set include i due combattenti, la Principessa Zelda e parti dello scenario, tra i quali vediamo i resti del castello di Hyrule e la Triforza, oltre ad altri elementi di contorno.

Link contro Ganondorf da costruire

Al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma il leak risulta piuttosto esplicito in quanto mostra la scatola del set con tutti gli elementi previsti, oltre ad altre informazioni come il prezzo, che dovrebbe ammontare a 119,99€.



Il set della Battaglia Finale di The Legend of Zelda: Ocarina of Time è composto da 1003 pezzi, dunque si prospetta una costruzione piuttosto complessa e dettagliata, come possiamo vedere anche dalle immagini.

In base alle informazioni emerse, sembra che all'interno della scatola ci sia anche Navi, la fata che accompagna Link durante la sua avventura, i personaggi di Link, Ganondorf e Zelda, oltre al Megaton Hammer e i tipici cuori del gioco.

Dalle immagini emerge anche che Ganondorf è presente in due versioni (prima e dopo la trasformazione, si direbbe), e sono visibili anche varie parti del castello come la cima della torre, il ponte levatoio e altri elementi dello scenario semi-distrutto.

In effetti, lo scorso novembre Nintendo aveva annunciato il prossimo arrivo di un nuovo set LEGO di The Legend of Zelda e potrebbe proprio trattarsi di questo, che arriva in seguito a quello sul Grande Albero Deku.