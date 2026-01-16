Pochi giorni dopo aver detto che The Division 3 è "un mostro" il capo della serie ha lasciato Ubisoft

Julian Gerighty, il responsabile della serie The Division in Ubisoft , ha lasciato l'azienda per unirsi a DICE, lo studio della serie Battlefield. Lo ha fatto pochi giorni dopo aver detto che The Division 3 "sarà un mostro", in senso positivo, ovviamente.

Parole forti

Gerighty: "Quindi, The Division 3 è in produzione, giusto? Non è un segreto. È stato annunciato. Sta prendendo forma come un vero mostro. Non posso dire molto di più, ma qui, all'interno di Massive, stiamo lavorando duramente a qualcosa che credo avrà un impatto grande quanto quello avuto da The Division 1."

Chi avrebbe mai detto che se ne sarebbe andato così a breve? "È arrivato il momento per me di appendere il mio zaino (tenendo l'orologio) e partire per un'altra grande avventura", ha detto sui social. "Il futuro di The Division brilla di luce propria e non vedo l'ora che scopriate ciò su cui i team stanno lavorando. Lunga vita a The Division e buona fortuna!"

Gerighty potrebbe essere uscito da Massive, lo studio di sviluppo di The Division, sfruttando il programma di incentivi alle dimissioni offerto da Ubisoft, che proprio questa settimana ha annunciato il taglio di 55 posti di lavoro tra Massive e Ubisoft Stoccolma. Tra gli altri titoli cui ha lavorato spiccano anche Star Wars Outlaws del 2024, non proprio un successo, di cui è stato co-director. The Division 3 è stato annunciato oltre due anni fa, ma ancora niente è stato presentato al pubblico.