The Division 3 sarà “un mostro” e avrà “un impatto grande quanto il primo capitolo”, per il producer della serie

Le sue dichiarazioni arrivano dal New Game + Showcase andato in onda ieri sera, dove, pur senza poter condividere molti dettagli, Gerighty ha assicurato che il progetto "sta prendendo la forma di un mostro" , in senso chiaramente positivo.

Julian Gerighty , producer della serie The Division, ha voluto stuzzicare i fan dell'MMO di Ubisoft affermando che The Division 3 sarà un gioco in grado di avere un impatto grande quanto quello del primo capitolo .

Un progetto molto ambizioso

"The Division 3 è in produzione, giusto? Non è un segreto; è stato annunciato. Sta prendendo forma come un mostro", ha detto Gerighty. "Qui dentro, negli studi di Massive, stiamo lavorando duramente a qualcosa che, secondo me, avrà un impatto grande quanto quello che ebbe The Division 1."

Il primo The Division, uscito nel 2016, è stato uno dei migliori lanci di sempre per Ubisoft, con oltre 330 milioni di dollari incassati nella prima settimana e più di 1,2 milioni di giocatori contemporanei. Pur rallentando negli anni successivi e senza riuscire a replicare lo stesso successo con The Division 2, la serie ha comunque lasciato un segno importante sul mercato, contribuendo alla diffusione degli MMO e introducendo meccaniche da looter shooter poi riprese da molti altri titoli.

Puntare a un impatto simile con The Division 3 è dunque un obiettivo a dir poco ambizioso. Si tratta chiaramente di dichiarazioni dal forte sapore marketing, da prendere con la dovuta cautela (un po' come l'oste che commenta la qualità del suo vino), ma restano comunque uno dei rarissimi aggiornamenti sullo stato dei lavori sin dall'annuncio del gioco, avvenuto nel settembre 2023, quando Ubisoft affidò ufficialmente la serie proprio a Gerighty.

Nonostante la conferma dell'avvio dello sviluppo, da allora le informazioni sono state estremamente scarse e, a più di due anni di distanza, non abbiamo ancora visto nulla del gioco. Nel frattempo Massive Entertainment continua a supportare The Division 2, che nel 2026 riceverà il grande aggiornamento Survivors, pensato per celebrare il decimo anniversario della serie con una nuova modalità extraction shooter e importanti modifiche alla mappa.