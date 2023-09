The Division 3 annunciato da Ubisoft, è nelle fasi iniziali dello sviluppo

Ubisoft ha svelato che Tom Clancy's The Division 3 è in sviluppo. L'annuncio non è stato accompagnato da un trailer o altri dettagli sul gioco in quanto i lavori sono ancora nelle fasi iniziali.

La conferma è arrivata tramite un post sul sito ufficiale della compagnia francese, in cui svela che Julian Gerighty, attualmente creative director di Star Wars Outlaws, è stato nominato executive producer della serie The Division.

Nello stesso comunicato, viene confermato che The Division 3 sarà uno dei progetti che Gerighty supervisionerà, con lo sviluppo affidato nuovamente a Massive Entertainment, che come probabilmente saprete ha realizzato i due giochi precedenti.

"In qualità di executive producer, Julian Gerighty supervisionerà tutti i giochi e i prodotti di The Division, compreso Tom Clancy's The Division 3, guidato da Massive Entertainment che sta attivamente costruendo un team per il gioco", si legge nel comunicato di Ubisoft.

"Questo include la supervisione dello sviluppo, le operazioni e la visione creativa insieme ai team di sviluppo in tutto il mondo che stanno attualmente sviluppando il gioco mobile Tom Clancy's The Division Resurgence, Tom Clancy's The Division Heartland e Tom Clancy's The Division 2".

Per coloro preoccupati riguardo a un possibile minor impegno di Gerighty in Star Wars Outlaws, Ubisoft ha assicurato che continuerà a lavorare come creative director del gioco fino al termine dello sviluppo.