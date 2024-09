Il director di Star Wars Outlaws presto lavorerà a tempo pieno su The Division 3

Lo ha svelato lo stesso Gerighty in un'intervista con Game File, dove ha spiegato che continuerà a supervisionare i lavori su Outlaws per circa un mese (probabilmente per dirigere lo sviluppo delle due espansioni già annunciate), per poi dedicarsi principalmente a The Division 3.

Con il grosso del lavoro su Avatar: Frontiers e Star Wars Outlaws ormai concluso, Julian Gerighty , che ha lavorato come director di entrambi i giochi, ha dichiarato che presto rivolgerà tutte le sue attenzioni su The Division 3 , dove ricoprirà il ruolo di executive producer.

Cosa sappiamo su The Division 3

The Division 3 è stato annunciato a settembre dello scorso anno in un post sul sito ufficiale di Ubisoft, assieme alla nomina di Gerighty a executive producer della serie e di tutti i giochi correlati. Nel comunicato veniva assicurato che, nonostante la carica, Geritghty avrebbe comunque continuato a supervisionare lo sviluppo di Star Wars Outlaws fino al suo completamento. Come sappiamo la promessa è stata mantenuta.

Purtroppo al momento non ci sono altre informazioni su The Division 3, se non che è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, tanto che è stato presentato senza neppur un trailer o delle immagini di corredo. Insomma, ci sarà da attendere.

Nel frattempo, dall'annuncio di Ubisoft a oggi ci sono stati degli scossoni per la serie, con la cancellazione del titolo mobile The Division Heartland, mentre i lavori sul gioco free-to-play The Division Resurgence sembrano procedere a rilento, tanto che il gioco è stato rinviato al prossimo anno fiscale, ovvero dall'1 aprile 2025 in poi.