The Division Heartland è stato cancellato, Ubisoft si concentra su pochi progetti di grosso calibro

Ubisoft ha annunciato di aver cancellato The Division Heartland, lo spin-off free-to-play della serie The Division in programma per PlayStation, Xbox e PC, una decisione presa come parte di una strategia più grande tramite la quale la compagnia si concentrerà su "opportunità più grandi".

La conferma è arrivata durante l'ultimo resoconto finanziario per gli azionisti di Ubisoft, spiegando che la manovra fa parte di una strategia avviata nell'ultimo trimestre che prevede la ristrutturazione dei team interni, operazioni per tagliare i costi e uno spostamento del focus su un numero limitato di giochi di grande spessore. Per quanto riguarda gli sviluppatori di Heartland, ovvero Red Storm Entertainment, passeranno a nuovi progetti interni, tra cui Rainbow Six e XDefiant.

"Dopo un'attenta valutazione, abbiamo preso la difficile decisione di interrompere lo sviluppo di Tom Clancy's The Division Heartland, con effetto immediato", recita il comunicato di Ubisoft. "La nostra priorità è ora quella di sostenere i talentuosi membri del team del nostro studio Red Storm Entertainment, che passeranno a nuovi progetti all'interno della nostra azienda, tra cui XDefiant e Rainbow Six."