Ubisoft presenta NEO NPC, una tecnologia che crea personaggi coi quali parlare

Ubisoft afferma: "Un modello linguistico è una grande scatola piena di concetti e statistiche che producono parole che potrebbero funzionare insieme, basandosi sulla comune coesistenza di certe parole. Quindi, se si dovesse parlare con un modello linguistico di base, esso produrrebbe risposte noiose e robotiche. Condizionando le statistiche all'interno del modello in modo che vadano nella direzione desiderata, in base alla storia, alla personalità e allo stile di dialogo immaginato da uno scrittore , il modello inizia a capire cosa ci si aspetta".

Ubisoft spiega che: "le personalità di questi PNG non sono create da una macchina, ma da uno scrittore , che dà forma al loro carattere, alla loro storia e al loro stile di conversazione, per poi continuare a modificarli una volta che il modello di apprendimento linguistico inizia a improvvisare il dialogo".

I limiti attuali di NEO NPC

Un esempio di NEO NPC

Ubisoft continua precisando che "il progetto NEO NPC è solo un prototipo e c'è ancora molta strada da fare prima che possa essere implementato in un gioco. L'obiettivo finale è quello di mantenerlo come uno strumento flessibile, utile per i progetti Ubisoft più piccoli come per quelli AAA".

Tra i limiti attualmente presenti vi è ad esempio il fatto che gli LLM tendono a seguire certi stereotipi e influenzano il design del personaggio e il suo comportamento. Ad esempio, spiega Ubisoft, è stato creato un personaggio femminile molto attraente e le sue risposte vertevano facilmente verso la seduzione, quindi la compagnia ha dovuto riprogrammarlo.

Ci sono comunque "molti filtri per individuare la tossicità e gli input inappropriati da parte dei giocatori. Il modello viene poi realizzato per reagire a tale tossicità: non sarà più collaborativo".

Chissà, forse un capitolo futuro di Assassin's Creed conterrà NPC di questo tipo?