Samsung Galaxy Z Fold 6 FE: spunta il prezzo (possibile) del pieghevole economico

La voce circola già da un po' e sta guadagnando sempre più credito; un recente rapporto aggiunge ora primi dettagli sul possibile prezzo del dispositivo, indicando lo smartphone come un'opzione appetibile per un maggior numero di tasche. Il prezzo infatti sarebbe inferiore a 800 dollari , come riportato dal media sudcoreano Sisa Journal, citando l'esperto di tecnologia @Tech_Reve.

Da qualche tempo si mormora che Samsung abbia in serbo una rivoluzione per il mercato dei pieghevoli di quest'anno: la prospettiva di una versione più accessibile del prossimo Galaxy Z Fold 6. I pronostici ne vedrebbero l'arrivo a braccetto col nuovo modello standard , probabilmente entro luglio.

Compromessi ma anche no

Si ipotizza che i sensori della fotocamera dello "Z Fold 6 economico potrebbero essere gli stessi utilizzati nel Fold 5

Secondo il rapporto, Samsung intende abbattere i costi, risparmiando su processore, il display e la batteria.

Al netto di ciò, si prevede che il modulo fotocamera sarà invece all'altezza dei dispositivi pieghevoli di fascia alta prodotti dall'azienda, con specifiche che non dovrebbero discostarsi significativamente dal più costoso Galaxy Z Fold 5.

L'attuale modello, che al lancio costava 1999 euro, presenta un comparto fotografico composto da tripla fotocamera posteriore con sensori da 50MP+12MP+10MP.

Altre rinunce che si sono vociferate potrebbero includere la mancanza di supporto per la S Pen e, probabilmente, per contenere i costi, altri compromessi sulle specifiche finali potrebbero essere stati operati.

Per quanto riguarda la data di lancio, al momento non c'è certezza assoluta. Se seguiranno ulteriori conferme, potremo aspettarci un lancio nel bel mezzo dell'estate.

Tuttavia, considerando il già fitto calendario di prodotti previsti per il mese di luglio, un'ipotesi più realistica potrebbe essere verso la fine dell'anno.

Fino a quando non ci saranno annunci ufficiali, è consigliabile prendere queste informazioni con la giusta cautela.