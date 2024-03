Starfield: disponibile il corposo aggiornamento con migliorie per modalità foto e digipick

Bethesda ha pubblicato oggi l'aggiornamento 1.10.31 di Starfield su PC e Xbox Series X|S, dopo il classico periodo di testing in beta su Steam. Come anticipato precedentemente l'aggiornamento risulta particolarmente corposo e include numerose correzioni e anche qualche gradita miglioria, come quelle apportate alla modalità fotografica.

Quest'ultima ora permette di impostare espressioni e pose per il giocatore e i suoi compagni permettendo dunque una personalizzazione ancora maggiore degli scatti. Inoltre, ora è possibile aprire le porte e raccogliere oggetti da per terra anche quando si utilizza lo scanner, è stata aggiunta la possibilità di modificare il FOV quando si utilizza la visuale della nave in terza persona ed è stata modifica la meccanica di scassinamento con i digipick e ora è possibile annullare il mini-gioco senza perdere questi utili utensili.