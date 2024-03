Starfield in forte sconto su Steam

Vi segnaliamo che Starfield, uno dei giochi più discussi del 2023, è in offerta su Steam. Per le prossime ore potete averlo per 46,89€ invece di 69,99€, ossia con uno sconto del 33%. Volendo potete acquistare la Digital Premium Edition a 69,99€ invece di 99,99€, ossia con uno sconto del 30%.

La Premium Edition include, oltre al gioco base: Espansione Shattered Space (quando sarà pubblicata); Pacchetto skin Constellation: Tuta spaziale, Casco, Jetpack e Fucile laser Equinox; Accesso a Artbook digitale e Colonna sonora originale di Starfield.

Starfield su Steam