Llamasoft: The Jeff Minter Story disponibile, con voti molto buoni da parte della critica

Acquistandola potrete conoscere la storia dei primi anni di Minter e giocare 42 delle sue opere, tra le quali Gridrunner , Revenge of the Mutant Camels , Tempest 2000 e Llamatron.

Llamasoft: The Jeff Minter Story è il nuovo documentario videoludico di Digital Eclipse dedicato alla storia dello sviluppatore inglese Jeff Minter. È disponibile da oggi per 28,99€ per PC (Steam e GOG), Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

La raccolta comprende anche alcune chicche notevoli

Emerse anche le prime recensioni della stampa, generalmente positive, a parte per una singola eccezione. Vediamole:

Multiplayer.it - 8.5 / 10

Nintendo Life - 9 / 10

NintendoWorldReport - 9 / 10

PlayStation Universe - 8.5 / 10

Eurogamer - 4 / 5

WayTooManyGames - 8 / 10

SECTOR.sk - 7.5 / 10

Shacknews - 4 / 10

Come scritto nella nostra recensione, "Quanto detto per i documentari videoludici precedenti di Digital Eclipse, vale anche per Llamasoft: The Jeff Minter Story: ci troviamo di fronte al modo migliore che sia stato trovato per presentare la storia dei videogiochi e attualizzarla." Insomma, se vi interessa la storia dei videogiochi, Llamasoft: The Jeff Minter Story potrebbe fare al caso vostro.