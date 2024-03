Nonostante gli anni, Jeff Minter è ancora qui a sviluppare videogiochi con la sua Llamasoft. Sono pochissimi quelli che, come lui, sono sopravvissuti alle diverse tempeste che hanno colpito l'industria, costringendo le software house al fallimento o a una ristrutturazione completa. Minter fu uno dei nomi più conosciuti della scena inglese degli anni '80, che visse con spirito anarchico e con quella voglia di esplorare le potenzialità del medium, all'epoca ancora un infante, che caratterizzava la gran parte del mondo dello sviluppo di allora. Proprio quello spirito che non ha mai voluto abbandonare, arrivando a fare scelte radicali per il gameplay dei suoi giochi e creandosi una cerchia di estimatori che lo hanno seguito da allora fino a oggi, sulla scia di cammelli giganti, minotauri volanti, pecore spaziali e tutte le altre stranezze che popolavano e popolano ancora i suoi giochi.

I cammelli mutanti non potevano mancare in Llamasoft: The Jeff Minter Story

L'impostazione di Llamasoft: The Jeff Minter Story è quella di Atari 50: The Anniversary Celebration e The Making of Karateka. Squadra che vince non si cambia, verrebbe da dire. Quindi abbiamo un'ampia sezione storica, piena di documenti, video, immagini e testi scritti dagli autori, e una sezione dedicata ai videogiochi di Minter, tra opere complete e prototipi, presentati in forma giocabile (ce ne sono 42 in totale, di otto diverse piattaforme). Come extra c'è anche una sezione che riporta la ludografia completa di Llamasoft e che comprende anche i prodotti più recenti come Akka Arrh e Moose Life. Digital Eclipse è riuscita un'altra volta a realizzare un piccolo capolavoro in un genere che ormai padroneggia alla perfezione e di cui ha trovato la formula perfetta, o quantomeno insuperata, per unire informazioni di carattere enciclopedico e videogiochi.

Come sempre la sezione enciclopedica, divisa in quattro sezioni, è quella più riuscita e completa perché comprende di fatto tutto il resto, trasformando i videogiochi stessi in documentazione. Quindi, scorrendo la linea temporale con segnati i momenti più importanti della storia di Llamasoft, si accede immediatamente al mondo di Minter, dall'origine della sua passione per lo sviluppo di videogiochi, ai primi successi, fino al rischio di fallimento causato dai grossi cambiamenti avvenuti al mercato negli anni '90. Come sempre Digital Eclipse ha fatto di tutto per rendere il più coinvolgente possibile la presentazione delle informazioni, che sono costantemente mescolate a immagini d'epoca e video (curati dall'autore dell'imminente documentario Heart of Neon, sempre dedicato alla figura di Minter). Nel caso è anche riuscita a far comprendere bene la filosofia di Minter stesso, riportandone ampie citazioni tratte da diversi momenti della sua vita.

Minter è uno dei pochi ad aver lavorato su un devkit del Konix Multisystem

Insomma, è stato fatto di tutto per rendere il personaggio a 360°, dalla passione per la psichedelia a quella per la vita di campagna, compreso il rifiuto di scendere a compromessi rimanendo sempre indipendente, dando allo stesso tempo informazioni di portata più ampia che in qualche modo rendono benissimo cosa siano stati quegli anni per l'industria europea dei videogiochi. Peccato che manchi l'ultimo periodo. Sarebbe stato interessante conoscere meglio il Minter di oggi. Certo, chi lo segue sa che passa molto tempo con i suoi animali, facendo lunghe live agresti su YouTube e che è una persona facilmente accessibile, ma sarebbe comunque stato interessante sentirlo parlare del momento mobile, del lavoro sui visori VR e dell'attuale mercato PC e console.