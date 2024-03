PlayStation Plus Premium: giochi Rockstar Games e Konami potrebbero essere in arrivo

Andando sempre a guardare il profilo LinkedIn della compagnia, si nota come sia presenta un elenco di vari publisher con cui Implicit Conversions ha collaborato, che corrispondono in buona parte ai titoli che sono stati pubblicati già su PlayStation Plus Premium attraverso il lavoro di conversione/emulazione effettuato dal team.

La questione si collega alla collaborazione annunciata tra Sony e Implicit Conversions , compagnia specializzata in emulazione di software dalle console del passato, che fa pensare a un possibile arrivo di giochi PS2 su PS5 attraverso l'abbonamento a PlayStation Plus Premium.

Secondo varie voci di corridoio, è possibile che ci sia un'ondata di giochi PS2 in arrivo su PlayStation Plus Premium e diversi di questi potrebbero arrivare da Rockstar Games e Konami , i base a quanto emerso da vari indizi raccolti.

Nomi di rilievo

Giochi PS2 in arrivo su PlayStation Plus Premium?

Tra questi nomi ce ne sono però alcuni che non corrispondono a uscite già rilevate all'interno del catalogo di PS Plus Premium, e tra questi in particolare si rileva la presenza di Rockstar Games, Konami e qualcun altro come Cyan.

Questo fa pensare che il lavoro di rielaborazione di alcuni classici provenienti da tali etichette sia già stato effettuato o sia in corso, e dunque i titoli di tali compagnie potrebbero arrivare prossimamente all'interno del catalogo di PlayStation Plus Premium.

Tra questi ci sono giochi particolarmente attesi come i Grand Theft Auto o i Silent Hill, tanto per dirne alcuni, ma ovviamente rimaniamo in attesa di eventuali informazioni al riguardo, al di là di queste speculazioni.