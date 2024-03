PS5: giochi PS2 sembrano in arrivo grazie alla collaborazione tra Sony e Implicit Conversions

Sony sembra stia attualmente collaborando con Implicit Conversions, una compagnia che ha lavorato anche all'emulatore PCX2 sui giochi PS2, facendo pensare che questi siano al centro dell'iniziativa, forse per essere inseriti all'interno di PlayStation Plus Premium nel prossimo periodo.

In effetti, l'aggiunta di giochi PS2 nel catalogo di PlayStation Plus Premium è una delle richieste più pressanti da parte degli utenti abbonati a tale servizio, che vorrebbero veder diversi titoli della gloriosa console tornare su PS5, e questa collaborazione (o presunta tale) sembra andare in tale direzione.

Come scoperto infatti da alcuni utenti che hanno riferito la cosa su Reddit, la pagina ufficiale LinkedIn di Implicit Conversions menziona specificamente di essere "al lavoro con Sony Interactive Entertainment/PlayStation per portare giochi PS1, PS2 e PSP su PS4 e PS5".