Sony svela 4 nuovi giochi esclusivi per PS5 e PC, frutto del MENA Hero Project

Sony negli anni ha dato sempre più spazio a sviluppatori provenienti da varie parti del mondo e dopo i progetti China Hero e Indie Hero, è arrivato il momento del MENA Hero Project , ovvero quello dedicato al Medio Oriente e Nord Africa.

Noi siamo Stutt, un vecchio ladro che balbetta e ha un misterioso passato che non riesce a ricordare completamente. Dovremo entrare nelle fortezze della compagnia ed eliminare i dirigenti: proporrà un sistema di coperture "dinamico", missioni in stile rapida in continua evoluzione e un nascondiglio dove gestire i propri compagni. È previsto per PC e PS5.

Il gioco è un gioco di piattaforme 2.5 con una forte componente narrativa e oltre 40 livelli di difficoltà crescente: dovremo trovare collezionabili e segreti, oltre che livelli nascosti. È previsto per PS5 e PC.

Enci's Solution ci porta in un mondo dove gli Aeons sono stati confinati da secoli sotto terra dagli umani: sebbene il loro villaggio sia sicuro, al di fuori ci sono pericoli in ogni angolo. Nessuno ha mai lasciato il villaggio, ma Ji'we decide di partire per salvare il proprio più caro amico. Al suo fianco ci sarà Enci, un robot-enciclopedia col quale formerà un saldo legame.

Potremo interagire con i PNG, sbloccare nuove opzioni di dialogo grazie alle informazioni scoperte nei vari loop temporali e unirci a una delle fazioni nel mentre ci potenziamo e scopriamo i segreti del mondo di gioco. Arriverà su PC e PS5 .

Abbiamo tre giorni per decidere il futuro della città e il giocatore può andare indietro nel tempo per cercare di ottenere il finale perfetto, sempre che saremo in grado di farlo.

The Perfect Run ci chiede di salvare il mondo affrontare dei loop temporali. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione e avventura nel quale noi siamo Quicksave, un eroe che viaggia nel tempo e che deve combattere contro gang di supercattivi e super eroi al soldo di mega corporazioni nella città di New Rome.

A Cat’s Manor

Infine, A Cat's Manor ci fa risvegliare in una casa infestata da ragni dove vive una strana famiglia. Noi siamo un gatto con una mano cucita alla fine della coda e non abbiamo idea di cosa ci sia successo e di chi siamo. L'avventura proporrà un mix di puzzle, combattimenti, creazioni di oggetti utili e anche sfide musicali ritmiche. Il nostro scopo sarà scappare dalla villa.

La locandina di A Cat's Manor

Dovremo osservare il mondo di gioco alla ricerca di indizi, godendoci anche l'audio 3D e una serie di funzioni pensate per il controller DualSense. Anche in questo caso è attesa per PS5 e PC.

Diteci, questi videogiochi vi incuriosiscono?