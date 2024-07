PlayStation China Hero Project svela tre nuovi giochi in esclusiva console PS5, i dettagli e i trailer

Vediamo in modo ordinato gli annunci e i trailer di questi nuovi progetti.

Domani, 26 luglio, avrà inizio il PlayStation China Hero Project , l'evento cinese supportato da Sony durante il quale vengono annunciati nuovi giochi in sviluppo con il supporto della compagnia di Tokyo. Già ora però sono stati confermato tre nuovi titoli che troveranno spazio durante lo show.

Questo titolo è previsto per PlayStation 5 . Al momento non è disponibile un trailer: l'annuncio completo avverrà tra il 26 e il 29 luglio.

Loulan è un gioco d'azione e avventura per giocatore singolo sviluppato da ChillyRoom. I giocatori assumeranno il ruolo di una guardia, utilizzando le loro abilità uniche per esplorare e risolvere enigmi, mettersi alla prova con combattimenti realistici , sconfiggere potenti nemici e combattere "contro il proprio destino".

Project: Jinyiwei, un gioco di ruolo d'azione

Project: Jinyiwei è un gioco di ruolo d'azione sviluppato dal team Liyou di CangMo Game Entertainment. Ci porta alla fine della dinastia Ming e ci mette nei panni di un personaggio che viene coinvolto in una cospirazione. Con l'aiuto di vari personaggi, si trasforma gradualmente da guerriero solitario a cavaliere responsabile. I giocatori saranno introdotti poi a vari concetti legati alle arti marziali e il sistema di gioco mira a proporre un gameplay fluido, con battaglie emozionanti in cui non si deve solo attaccare ma anche controbattere alle mosse nemiche colpo dopo colpo. L'opera promette anche una storia "coinvolgente e un'esperienza interattiva"

Il gioco è previsto per PlayStation 5. Qui sopra potete vedere il trailer e nei prossimi giorni arriverà anche una presentazione aggiuntiva.