Il set LEGO di Shadow the Hedgehog è stato svelato con data di uscita e prezzo

La data di uscita , secondo il sito LEGO USA, è il primo ottobre 2024 e il prezzo è di 69.99 dollari. In totale include 720 pezzi.

LEGO ha confermato un nuovo set dedicato alla saga di Sonic. Si tratta del set Shadow the Hedgehog , che ricrea la testa dell'iconico personaggio di SEGA con un supporto e una targhetta.

La descrizione del set LEGO di Shadow the Hedgehog

Il sito ufficiale spiega che "gli appassionati di giochi possono condividere la loro passione per l'Ultimate Lifeform con questo modello da collezione ed esposizione Shadow the Hedgehog (77000) costruibile LEGO. Questo kit di modelli autenticamente dettagliati cattura i colori audaci e l'espressione feroce di Shadow, un personaggio iconico della serie di videogiochi Sonic the Hedgehog. Il set da esposizione costruibile comprende la testa di Shadow e una targhetta, oltre a degli easter egg nascosti sia nella testa che nel robusto supporto."

LEGO di Shadow the Hedgehog

"Per una maggiore comodità, le istruzioni di costruzione del set sono disponibili in versione digitale sull'app LEGO Builder. La gamma di kit costruibili LEGO Sets for Adults, compreso questo, offre un'esperienza gratificante di costruzione ed esposizione che dura a lungo dopo il completamento del lavoro di costruzione."

Il prodotto finale misura 20 cm x 17 cm x 21 cm. Cosa ne pensate di questo prodotto? Ricrea in modo fedele il personaggio di SEGA oppure avreste preferito qualcosa di diverso?

Vi ricordiamo infine che sono stati svelati i primi set LEGO Fortnite, ecco i dettagli su data di uscita e prezzi.