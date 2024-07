Svelati i primi set LEGO Fortnite, ecco i dettagli su data di uscita e prezzi

Per la precisione, i set presentati sono: LEGO Fortnite Durrr Burger, LEGO Fornite Lama delle Scorte, LEGO Fortnite Bananita Sbucciata e LEGO Fortnite Battle Bus, con la disponibilità fissata per il l '1 ottobre 2024 , esclusivamente su LEGO Store e il portale ufficiale di LEGO, con i prezzi che partono da 14,99 euro .

I dettagli dei set di LEGO Fortnite

Partiamo da LEGO Forntite Lama delle Scorte, consigliato a un pubblico superiore ai 12 anni, composto da 691 pezzi che danno vita a una versione a mattoncini all'iconica mascotte di Fortnite. Come possiamo vedere nelle immagini qui sotto, è ricco di dettagli e include vari accessori come il Grappler, Slurp Juice, Rough Ruby, Backpack, Good Luck Charm, Slap Juice e Dynamite. Il prezzo consigliato è di 39,99 euro.

Proseguiamo con LEGO Durrr Burger, un set da 193 pezzi consigliato ai bambini con più di 9 anni. Si tratta di una ricostruzione in mattoncini della mascotte del fast food di Fortnite, e risulta molto fedele alla controparte originale, come ad esempio con i dettagli dell'oliva su uno stuzzicadenti. Sarà disponibile al prezzo di 14,99 euro.

LEGO Fortnite Bananita Sbucciata è un set da ben 1.414 pezzi consigliato per i costruttori di maggiore età che rappresenta l'omonimo personaggio con costume da banana, con tanto di braccia mobili e accesori dedicati, come la Peely Pick Pickaxe, Paint Launcher e Banana Bag Back Bling. Il prezzo è di 39,99 euro.

Ultimo, ma non certo per importanza, il set LEGO Fortnite Battle Bus. Si tratta di un set da 954 pezzi consigliato a un pubblico superiore ai 10 anni che raffigura il mitico Bus della Battaglia, il mezzo di trasporto volante che trasporta i giocatori in partita. Presenta ruote funzionanti, tetto rimovibile e accessori come lo Slurp Juice, il Grappler e lo Slap Juice. Sono inclusi nel set 9 LEGO Minifigures di Battalion Brawler, Adventure Peely, Brite Bomber, Cuddle Team Leader, Cube Assassin, Trespasser Elite, Drift, Meowscles e Raven, che possono essere posizionate sedute all'interno del bus. Il prezzo consigliato è di 99,99 euro.

Che ne pensate, questi set LEGO a tema Fortnite vi piacciono? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.