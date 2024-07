Super Mario Bros. Wonder, a questo prezzo su Amazon Italia non potete proprio perdervelo

Se siete appassionati di platform, quest'oggi avrete decisamente pane per i vostri denti: Amazon Italia propone infatti Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch con un ottimo sconto del 12% a confronto del prezzo di listino suggerito da Nintendo. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un click sul box immediatamente sottostante. Super Mario Bros. Wonder è disponibile su Amazon a soli 43,99 euro , contro i 49,98 euro del prezzo di listino. Il gioco è venduto e spedito da Amazon , per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per la consegna gratuita a casa.

Benvenuti nel Regno dei Fiori

Super Mario Bros. Wonder è un titolo davvero perfetto per le serate in famiglia, grazie soprattutto al supporto a 4 giocatori, per divertenti partite in multiplayer, sia in locale che online: potrete scegliere tra 12 personaggi giocabili, in base alle vostre preferenze. Il mondo di Mario dei precedenti titoli viene in questo caso totalmente rivoluzionato grazie alla presenza dei fiori meraviglia, che regalano diverse sorprese all'interno del gioco.

Per non parlare poi dei nuovi potenziamenti, che consentono all'idraulico di trasformarsi in Mario Elefante, con diverse nuove abilità per proseguire nei livelli. Per questi e altri dettagli sul gioco, vi rimandiamo infine alla nostra recensione.