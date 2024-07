F1 Manager 2024 si mostra con il trailer di lancio: il gioco è disponibile da oggi su PC e console

I più esigenti potranno invece optare per la ricca Deluxe Edition da 44,99€ , che include cinque livree aggiuntive per la nuova modalità Crea una Squadra e cinque scenari extra del Race Replay con cui mettersi alla prova.

Chi nutre l'ambizione di diventare un esperto nella gestione di una scuderia di Formula Uno potrà cimentarsi con un'esperienza unica, scegliendo fra la versione standard per gettarsi a capofitto nel mondo delle corse.

F1 Manager 2024 è disponibile a partire da oggi, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Frontier Developments. La nuova edizione del manageriale può essere vostra nelle versioni PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch al prezzo di 34,99€.

Le novità dell'edizione 2024

Annunciato lo scorso marzo, F1 Manager 2024 include diverse novità, a partire dall'inedita modalità Crea una Squadra, che ci consentirà di plasmare la nostra scuderia fin nei minimi dettagli. Avremo modo di progettare un logo, scegliere la livrea e definire le origini del team per personalizzare la scalata verso la gloria.

Anziché limitarci a fare da spettatori, potremo dunque prendere le decisioni che faranno la differenza, organizzando le azioni e le strategie negoziando con gli sponsor per ottenere importanti risorse finanziare, mantenendo alto il morale dei piloti e dello staff, e infine investendo in ricerca e sviluppo per migliorare le prestazioni della monoposto.

In F1 Manager 2024 ogni singolo elemento, da un pilota demotivato a un direttore tecnico di talento, potrà fare la differenza fra vittoria e sconfitta. Grazie a un'intelligenza artificiale potenziata, ogni scuderia guidata dal computer si trasformerà in un avversario temibile, costantemente alla ricerca del successo.

Potremo costruire un vivaio di giovani talenti per il futuro o scegliere di guidare una delle dieci scuderie ufficiali, portando avanti un glorioso passato. Potremo simulare le gare per accelerare lo sviluppo della monoposto o gettare i piloti emergenti nella mischia per scoprire chi dominerà la prossima era della Formula Uno.