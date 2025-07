Le vendite di Monster Hunter Wilds sono colate a picco, Devil May Cry sta vivendo una seconda giovinezza

Capcom ha svelato i dati dei suoi giochi più venduti nel primo trimestre fiscale dell'anno corrente - ovvero dal 1° aprile al 30 giugno. Per certi versi sono sorprendenti, in particolare per il grandissimo ritorno di fiamma per la serie Devil May Cry, mentre al contrario Monster Hunter Wilds ha visto i suoi numeri colare a picco dopo una partenza bruciante.

L'ultimo capitolo della celebre saga di caccia ha venduto appena 477.000 copie nel periodo analizzato. Un dato sorprendente, considerando che nel primo mese dal lancio il gioco aveva superato i 10 milioni di copie, diventando il miglior debutto di sempre per un titolo Capcom. Per fare un confronto, Resident Evil 2 Remake del 2019 ha venduto 482.000 copie nello stesso trimestre, mentre Monster Hunter Rise ha raggiunto quota 389.000 copie e dunque non è troppo distante dall'ultimo episodio del franchise.

Evidentemente il passaparola negativo dovuto ai problemi di performance su PC e altri elementi ampiamente criticati dalla community hanno avuto un impatto enorme sulle vendite post-lancio. Anche nel comunicato che ha accompagnato il report, Capcom parla di "vendite contenute" per Wilds, notanto tuttavia come Monster Hunter Rise ha visto una crescita nell'ultimo trimestre.