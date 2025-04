La serie Netflix di Devil May Cry è stata già rinnovata per una seconda stagione

La conferma è arrivata tramite il messaggio pubblicato da Netflix su X che vedete qui sotto. Purtroppo non sono stati condivisi altri dettagli, inclusa una possibile finestra di pubblicazione, ma sicuramente la notizia farà felici i fan della serie Capcom e gli spettatori che hanno apprezzato la prima mandata di episodi.

È passata a malapena una settimana dal lancio della serie animata di Devil May Cry su Netflix , ma evidentemente sta riscuotendo grandissimo successo. Al punto che la piattaforma di streaming pochi minuti fa ha annunciato che è stata rinnovata per una seconda stagione .

Dante ha fatto centro

Per chi non lo sapesse, la serie Devil May Cry è un adattamento animato basato sull'omonimo franchise di giochi action di Capcom nato nell'ormai lontano 2001.

Quella raccontata nei primi otto episodi pubblicati su Netflix è una storia originale che si distacca dalla trama dei giochi, pur mantenendone gli elementi chiave. Segue le avventure di Dante, un cacciatore di demoni spavaldo e spaccone, mentre cerca di sventare un'invasione demoniaca orchestrata dal misterioso Bianconiglio, proponendo un esplosivo mix di azione e umorismo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La serie è stata creata da Adi Shankar, noto per aver lavorato all'adattamento animato di Castlevania, e prodotta dal team sudcoreano di Studio Mir, autore anche della serie Marvel X-Men '97. È disponibile per la visione su Netflix a partire dallo scorso 3 aprile e figura tra le serie più viste dell'ultima settimana della piattaforma.