watchOS 12 potrebbe portare Apple Intelligence e una nuova interfaccia all’Apple Watch

Secondo quanto riportato dal sito The Verifier, Apple sarebbe al lavoro per introdurre elementi dell'interfaccia di visionOS anche su Apple Watch. A differenza della rivoluzione visiva attesa su iPhone e iPad, nel caso di watchOS si tratterebbe di ritocchi più discreti , focalizzati su icone, pulsanti e menu. Un cambiamento che avrebbe senso se si considera l'obiettivo dichiarato da Mark Gurman nelle scorse settimane: uniformare il linguaggio grafico tra tutti i sistemi operativi dell'ecosistema Apple.

Queste funzioni, tuttavia, potrebbero essere limitate ai modelli più recenti, come la prossima generazione di Apple Watch Ultra. Il motivo è semplice: le attuali funzionalità AI di Apple richiedono almeno 8 GB di RAM, una quantità non disponibile sugli Apple Watch attuali. Questo lascia intendere che le novità potrebbero essere esclusive dei modelli 2025, dotati di un chip più potente.

Una rivoluzione soft, in attesa del 2027

Va ricordato che watchOS 10 ha già introdotto un'importante revisione dell'interfaccia appena due anni fa, perciò non sorprende che Apple punti ora su modifiche più leggere. Il cambiamento dovrebbe interessare soprattutto il modo in cui si interagisce con app, notifiche e Siri, lasciando intatto il layout generale.

Gli Apple Watch

In prospettiva, però, l'orizzonte per un cambiamento radicale sembra fissato per il 2027, in occasione del ventesimo anniversario dell'iPhone. Secondo Gurman, Apple starebbe preparando per quell'anno sia un iPhone pieghevole sia un Apple Watch completamente riprogettato, con un design e un'architettura interna totalmente nuovi.