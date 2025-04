Clair Obscur: Expedition 33 presenta il battagliero Monoco con un trailer

Il team di Sandfall Interactive continua a presentare il cast di personaggi principali di Clair Oscur: Expedition 33 a mano a mano che ci avviciniamo al lancio del gioco. Oggi è il turno del trailer di Monoco, che potrete visualizzare nel lettore sottostante.

Monoco non è un essere umano ma un Gestral, un gruppo di esseri amichevoli e amanti delle battaglie. Non è chiaro come mai non è stato colpito dalla maledizione della Pittrice, l'entità oscura che di anno in anno sta decimando la popolazione terrestre, ma a ogni modo deciderà di aiutare i membri della Spedizione 33 con la loro missione di eliminarla. Nonostante il suo aspetto minaccioso e in parte spaventoso, il filmato lo presenta quasi come una figura comica.