Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco più atteso di aprile

La curiosità va chiaramente nella direzione dei titoli meno conosciuti, ma per il resto aprile ha davvero una quantità di giochi notevoli da offrire, dunque si prospetta un periodo particolarmente ricco un po' per tutti, vista la varietà di esperienze in arrivo. In tutto questo, però, ci troviamo di fronte a un raro caso in cui le aspettative di redazione e lettori praticamente coincidono: andiamo a vedere com'è andata con le votazioni.

D'altra parte, in mezzo alle varie rimasterizzazioni e port per altre piattaforme è comprensibile che a vincere la classifica dei titoli più interessanti sia una novità assoluta, peraltro seguita dall'altra maggiore new entry inedita del mese, ovvero South of Midnight.

Il più atteso dalla redazione

Veramente pochi dubbi al riguardo: Clair Obscur Expedition 33 è il gioco più atteso da parte della redazione, rappresentando la prima preferenza di buona parte dei componenti, che per una volta hanno dimostrato una certa compattezza nella scelta. Non era scontato, a dire il vero: lo pseudo-JRPG di Sandfall è ancora un grande mistero, considerando che il team è praticamente alla sua prima opera in assoluto ed è anche una produzione molto peculiare. Si tratta di un gioco dal fascino innegabile, come abbiamo sottolineato anche nel nostro provato nel quale l'abbiamo definito un potenziale classico, dotato di una caratterizzazione particolare e un'atmosfera davvero unica, nonostante vada a pescare nella tradizione di un genere storico del panorama videoludico, e non vediamo davvero l'ora di immergerci in questa strana e distorta Belle Époque.

Secondo classificato è South of Midnight, altro gioco che punta forte sull'atmosfera, in questo caso mettendo in scena un bizzarro racconto sul "profondo sud" degli Stati Uniti, tra magia e blues.

Hazel in una scena di South of Midnight

Leggende e folklore della Louisiana prendono vita in una storia dai toni gotici ma filtrati attraverso una visione davvero unica, in un altro titolo che fa dell'originalità - almeno sul fronte della caratterizzazione - la sua arma principale.

Questi sono i due giochi che hanno messo praticamente tutti d'accordo in redazione, menzionati praticamente da tutti tra i più attesi di aprile. Al di fuori di questi si trovano solo sporadiche menzioni, con il terzo classificato che risulta essere, a sorpresa e quasi per provocazione, il remake di Croc: Legend of the Gobbos.