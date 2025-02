South of Midnight, abbiamo provato l'affascinante action di Xbox tra blues e stop-motion

Compulsion Games ha stile, non ci piove. Lo sviluppatore canadese debuttò con i giochi di ombre e l'ambientazione barocca e anni 20 di Contrast, per poi passare al surrealismo di We Happy Few, con le maschere inquietanti, i volti stilizzati e le sue vibrazioni in stile Swinging London. South of Midnight, il primo gioco del team realizzato sotto l'ala di Xbox Game Studios, sperimenta con atmosfere e temi ancora diversi e intriganti. La presentazione all'Xbox Games Showcase del 2023 ce la ricordiamo bene: una baracca decadente, una palude sommersa nella nebbia e il suono di una chitarra; un putrido zombie in abito nero intona in una cantilena blues "Death don't have no mercy" di Gary Davis. Forse un riferimento a Robert Johnson, che si dice avesse venduto l'anima al diavolo.

L'ambientazione scelta è stavolta il profondo sud americano, tra i bayou e le paludi del Mississipi e della Louisiana, zone che raramente sono state così tanto al centro di un videogioco, ma il cui folklore e immaginario è alla base dei personaggi, gli eventi, le creature e i suoni di South of Midnight. Purtroppo sia Contrast che We Happy Few si dimostrarono un mezzo fuoco di paglia: entrambi i giochi partivano da spunti intriganti e ambientazioni piene di fascino, ma non venivano valorizzati da meccaniche e gameplay altrettanto interessanti. Abbiamo giocato in anteprima un intero capitolo di South of Midnight, per capire se Compulsion possa riuscire finalmente a fare il salto di qualità ed evitare un'insipida tripletta.