South of Midnight ha raggiunto un notevole traguardo di download e giocatori registrati in meno di un mese

Per la precisione, il gioco era disponibile dal 3 aprile per coloro che avevano effettuato l'acquisto dell'edizione premium con prenotazione, ma immaginiamo che il grosso degli utenti sia arrivato la settimana successiva al lancio ufficiale.

In base a un'intervista al CEO di Compulsion Games, Head Guillaume Provost, pubblicata da GameRant, veniamo a sapere che South of Midnight ha superato 1 milione di giocatori registrati dal lancio, avvenuto l'8 aprile, alla fine del mese scorso.

Non si tratta ancora di dati di vendita, e forse questi saranno difficili da ottenere vista la distribuzione digitale e la politica di Microsoft al riguardo, ma intanto abbiamo un primo risultato noto su South of Midnight , che in meno di un mese ha già raggiunto un importante traguardo in termini di download e giocatori coinvolti .

Compulsion continuerà su questa strada

Si tratta di un gioco lanciato direttamente su Game Pass, cosa che rende difficile capire quanti di questi siano utenti che hanno effettivamente acquistato il gioco, ma la metrica ha importanza relativa per quanto riguarda i titoli lanciati sul servizio in abbonamento, mentre il coinvolgimento sembra già su ottimi livelli.

Considerando che non si tratta proprio di una delle produzioni più grandi da parte degli Xbox Game Studios, bensì di un titolo molto peculiare, il raggiungimento di oltre 1 milione di giocatori nel giro di tre settimane è un risultato che può essere considerato molto positivo per South of Midnight.

Il gioco presenta uno stile davvero unico: nonostante l'aderenza a una struttura piuttosto consolidata come l'action adventure in terza persona con elementi platform, la sua realizzazione è peculiare, sia per quanto riguarda lo stile grafico adottato che per ambientazione e atmosfera, che riprendono il folklore e le leggende del "profondo sud" degli Stati Uniti.

"Quando ne abbiamo discusso inizialmente, ho pensato che quella regione specifica fosse piuttosto sottorappresentata nel mercato dei videogiochi", ha spiegato Provost a GameRant. "Kentucky Route Zero è un buon esempio, e l'avete vista rappresentata in Red Dead Redemption. Ma nessuno si era mai immerso nella mitologia della zona e aveva analizzato ciò che la rendeva iconica".

Il CEO di Compulsion Games ha inoltre spiegato di avere delle idee precise sul ruolo del team all'interno degli Xbox Game Studios, e di avere intenzione di continuare su questa strada, con produzioni dal taglio molto particolare, che possano rappresentare storie e argomenti peculiari e poco visibili normalmente: "Sono convinto che questo faccia parte della missione dello studio per il futuro. Non so dirvi quale pubblico, quali esperienze e quali aree del mondo rappresenteremo in futuro, ma credo che sia un ruolo importante all'interno di Xbox essere un marchio che si rivolge a persone di ogni estrazione sociale."

Potete conoscere meglio il gioco nella nostra recensione di South of Midnight.