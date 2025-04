Cosa giocherete questo weekend? Croc, Koira o ancora Khazan, Assassin's Creed o Xenoblade?

Questa settimana non è stata particolarmente ricca di grandi titoli ma c'è stato comunque spazio per alcuni giochi davvero molto interessanti, tuttavia è possibile che molti siano ancora impegnati sulle uscite di fine marzo, che sono state davvero importanti.

È vero che la primavera chiama, ma anche il backlog si fa sentire in maniera ancora più insistente, dunque vogliamo sapere su cosa vi concentrerete in questo fine settimana, considerando anche che le uscite non sono mancate, soprattutto nel recente periodo.

Settimana non molto ricca ma periodo veramente folto

Parlando dei titoli di nuova uscita, non possiamo evitare di menzionare Croc: Legend of the Gobbos, non fosse altro che per il legame nostalgico con quello che è considerato uno dei platform 3D storici al di fuori del regno di Nintendo.

L'operazione di rifacimento è interessante, sebbene il titolo dimostri la sua età a questo punto, e un suo recupero è indicato soprattutto ai giocatori esperti, ma vista la scarsità di giochi di questo genere recenti potrebbe essere indicato un po' a tutti.

Koira, d'altra parte, rappresenta l'uscita forse più strana ed estrosa, come potete leggere anche nella nostra recensione. È un'avventura narrativa in terza persona ambientata in una foresta musicale e disegnata a mano che non mancherà di affascinare chiunque, grazie alle sue peculiarità.

Menzioniamo anche South of Midnight, sebbene la sua uscita ufficiale sia prevista per l'8 aprile, in quanto è disponibile da qualche ora in accesso anticipato, ma immaginiamo che il grosso degli utenti si concentrerà su questo titolo al suo arrivo su Game Pass, la prossima settimana.

Immaginiamo comunque che molti siano ancora impegnati sui grossi giochi della seconda metà di marzo, in particolare Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition che si è dimostrata una riedizione veramente coi fiocchi del classico Nintendo e Assassin's Creed Shadows, il nuovo capitolo della celebre serie Ubisoft, oltre al sorprendete The First Berserker: Khazan e il bizzarro Atmofall.