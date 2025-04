The Last of Us Parte 2 Remastered ottiene un altro aggiornamento che corregge il bug dei progressi

Naughty Dog ha velocemente provveduto a correggere il problema dei progressi che si era venuto a generare proprio con il recente aggiornamento di grosso calibro per The Last of Us Parte 2 Remastered, attraverso il nuovo update 2.0.1, che tuttavia sembra non essere ancora del tutto risolutivo.

Come avevamo visto nella giornata di ieri, la pubblicazione del grosso Update 2.0 che era stato diffuso in occasione del lancio di The Last of Us Parte 2 Remastered su PC, aggiungendo nuovi contenuti anche alla versione PS5, avevamo comportato uno strano bug che aveva fatto sparire alcuni progressi accumulati dai giocatori.

Non è chiaro quanto fosse estesa la questione, ma sembra che, in seguito all'Update 2.0, a vari utenti fossero scomparsi i potenziamenti applicati ai personaggi e alle armi, cosa che a questo punto dovrebbe essere stata risolta, almeno in buona parte.