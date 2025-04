Nintendo Switch 2 sembra sia già esaurito presso molti rivenditori UK, poco dopo l'apertura delle prenotazioni

Sembra che Nintendo Switch 2 stia già andando forte sul mercato, come era d'altra parte prevedibile viste le grandi aspettative, tanto da risultare già esaurito presso molti rivenditori nel Regno Unito, a breve distanza dall'apertura delle prenotazioni.

Potrebbe trattarsi di sold out temporanei in attesa di ulteriori scorte, come spesso avviene, ma varie testimonianze, tra cui quella del giornalista Christopher Dring, parlano di console non più disponibili per la prenotazione presso le catene Argos, Smyths, ShopTo e Amazon nel Regno Unito.

Ovviamente questo significa poco senza sapere quante unità sono state messe a disposizione per il lancio nei vari mercati e attraverso le catene in questione, ma può comunque darci un'idea della trepidazione con cui il pubblico sta aspettando l'arrivo di Nintendo Switch 2.