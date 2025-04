Le prenotazioni di Nintendo Switch 2 sono state rinviate negli USA a causa dei dazi

Chiaramente il timore è che il prezzo di Nintendo Switch 2 , già considerato alto da molti utenti, possa aumentare ulteriormente per far fronte alle conseguenze dei dazi introdotti dal governo americano.

" Nintendo annuncerà la nuova data in un secondo momento ", continua il comunicato, che appunto non stabilisce ancora una nuova data di apertura delle prenotazioni, mentre "l'uscita della console resta fissata al 5 giugno."

"Le prenotazioni di Nintendo Switch 2 negli USA non partiranno il 9 aprile al fine di valutare il potenziale impatto dei dazi e l'evoluzione delle condizioni del mercato", si legge in una nota dell'azienda giapponese.

Nintendo non era preparata a tutto questo

Lo scorso febbraio il presidente di Nintendo ha dichiarato che il prezzo di Nintendo Switch 2 non sarebbe stato influenzato dai dazi americani grazie allo spostamento delle linee produttive in Vietnam e in Cambogia, ma non era ancora dato sapere che proprio quei due paesi sarebbero stati colpiti dalle maggiorazioni.

In generale, l'annuncio dei dazi da parte di Donalt Drump ha portato finora a diversi sconvolgimenti a livello economico internazionale, con i giganti del tech che hanno stabilito un record negativo in borsa e conseguenze imprevedibili per l'Europa, che sembra determinata a rispondere con misure equivalenti.