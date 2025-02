Il prezzo di Nintendo Switch 2 non verrà influenzato dai dazi americani, ecco perché

Il presidente Shuntaro Furukawa ha detto che il prezzo di Nintendo Switch 2 non verrà influenzato dai dazi americani che Donald Trump ha promesso di imporre sulle merci prodotte in paesi come Cina, Canada e Messico.

Il motivo sta nella diversificazione delle linee produttive, a quanto pare. "Nintendo Switch non viene prodotto soltanto in Cina, ma anche in posti come Vietnam e Cambogia", ha spiegato Furukawa. "Stiamo considerando diversi potenziali rischi geopolitici e stabilendo delle strategie per farvi fronte."

Nel caso di una tassazione maggiore sui dispositivi provenienti dalla Cina, il presidente di Nintendo ha detto che "sebbene ci aspettiamo un certo impatto, l'incidenza sui risultati di questo anno fiscale dovrebbe essere minima. Continueremo a osservare l'evolversi della situazione e ragioneremo su come rispondere."