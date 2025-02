Nintendo Switch 2 costerà meno del previsto? Arriva un leak da una catena di negozi canadese

Ora, però, arriva un leak che pare essere promettente e spinge a credere che il prezzo non sia esageratamente elevato.

Nintendo Switch 2 è stata mostrata ma sappiamo molto poco sulla console. Oltre all'aspetto e a una serie di speculazioni (credibili, ma comunque speculazioni) non abbiamo una chiara idea di quali siano le sue funzioni e non sappiamo nel dettaglio che giochi avrà al lancio. Soprattutto, però, non abbiamo idea di quale sia il prezzo della console .

Il leak canadese del prezzo di Nintendo Switch 2

Tramite il sito Famiboards sono state condivise delle immagini che paiono provenire della catena di negozi Costco canadese. Una mostra il sistema interno della compagnia, con una schermata che indica "Nintendo Switch Place Holder" e il prezzo "499,99". La stessa informazione viene mostrata su un normale foglio stampato dove leggiamo "Nintendo Switch Palce Holder" (con la parola Place scritta male), il prezzo 499,99 dollari canadesi e la data 8 febbraio 2025.

Non si parla di Nintendo Switch 2, tecnicamente, ma l'unico motivo per avere un prezzo "segnaposto" (place holder) è una nuova console. Ovviamente tutto questo è rilevante se consideriamo il tutto vero e non un fotomontaggio. Il foglio ha poco valore, mentre la foto del sistema interno di Costco ha già più rilevanza, ma è difficile dire se sia reale o se sia un fotomontaggio.

Ammesso che sia vero, rimane una cifra non ufficiale, ma di norma una compagnia propone una cifra che ritiene sarà pari o superiore alla cifra vera. 499,99 dollari canadesi, inoltre, sono 350 dollari americani, che di norma diventano 350€. Certo, il prezzo non si traduce uno a uno da nazione a nazione. Ad esempio Nintendo Switch OLED costa 449,99 dollari canadesi ma 348,99 dollari americani e 349,99 euro.

In linea di massima, però, questo prezzo suggerisce che non si dovrebbe superare i 400€ per Nintendo Switch 2, ovvero la cifra più bassa prevista dagli analisti.