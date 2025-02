Amazon Fire TV Stick HD è in forte sconto: è il più recente modello prodotto

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per un Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello) . Il prezzo attuale è più basso del 33% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma non è il più basso di sempre, ma parliamo di un paio di euro di differenza. Amazon segnala che il prezzo consigliato è pari a 44,99€. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon.

Le caratteristiche dell'Amazon Fire TV Stick HD

Amazon Fire TV Stick HD è pensato per poter fare streaming di video con qualità massima pari a Full HD, accedendo alle proprie app preferite, come Apple TV+, Netflix, Prime Video, Disney Plus, DAZN e RaiPlay e non solo. Basta collegare il dispositivo all'HDMI e usare il telecomando per scegliere cosa guardare o per ascoltare musica con Amazon Music, Spotify e altre applicazioni simili.

Le principali funzionalità di Amazon Fire TV Stick HD

Il telecomando dispone del supporto ai comandi vocali di Alexa, inoltre è possibile collegare i dispositivi per la Casa Intelligente (Smart Home) per poter eseguire azioni come abbassare le luci, visualizzare i video delle videocamere e non solo.